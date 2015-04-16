СБУ задержала диверсантов, которые готовили взрывы на железной дороге Днепропетровщины (фото)

Служба безопасности Украины обезвредила опасную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая готовила взрывы на объектах Приднепровской железной дороги.

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

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«Служба безопасности Украины обезвредила опасную диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась развернуть свою деятельность в Днепропетровской области Задержанная группа была одним из ответвлений т.н. "ДНР" и готовила взрывы на объектах Приднепровской железной дороги. Боевики планировали подрывы путей во время движения грузовых поездов, а также поездов с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Сейчас задержаны три человека - они дают показания», - написал он.

По словам Лубкивского, уже установлено, что лидер диверсантов работал на железной дороге в составе бригады т.н. «мостостроительного поезда», которая выполняла ремонтные работы на железнодорожных путях.

«В феврале т.г. он предложил свои «услуги» террористам из т.н. «Министерства государственной безопасности «ДНР». Террористы поручили ему создать диверсионную группу для совершения взрывов на железной дороге. Злоумышленники собирали и передавали боевикам информацию о железнодорожных тоннелях, путях, узлах, мостах, станциях... Кроме того, члены диверсионной группы обоснованно подозреваются в подрывах и попытках подорвать железнодорожные пути, в частности, в марте т.г. на перегоне «Новомосковск-Самаровка», по которым вскоре должен был проследовать пассажирский поезд. Тогда удалось предотвратить диверсию», - написал Лубкивский.

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У диверсантов изъяты тротиловые шашки, компьютерная техника и средства связи.

Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Оперативно-следственные действия продолжаются.