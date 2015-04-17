Ложкин анонсировал экскурсии в Администрации президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Администрации президента Борис Ложкин сообщил журналистам во время презентации в АП арт-проекта Second Floor Art Center.

В рамках арт-проекта состоялось открытие выставки «Деятели. Выдающиеся личности Украины», где представлена галерея графических портретов культурных и исторических фигур Украины.

Читайте такжеЛожкин задекларировал почти 100 миллионов гривен, дачу на 500 квадратов и две иномаркиЛожкин сообщил, что молодые талантливые художники со всей Украины предложили свежий и неожиданный взгляд на выдающихся деятелей, воплощенный язык современного графического искусства.

"В Администрации выставка будет находиться несколько недель, после чего она поедет в путешествие по Украине. А в нашей галерее откроется следующая выставка", - сказал Ложкин.

"Со следующей субботы начнутся экскурсии по коридорам администрации. Кроме галереи, посетителей пригласят также к Дому с химерами и в Дом плачущей вдовы", - добавил Ложкин.