"Дала в морду": Сестра Сенцова рассказала, как встречала брата

Из-за эмоционального выгорания Наталья Каплан находится в больнице.

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, как встречала брата из российского плена.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Каплан отметила, что сначала вообще ничего не чувствовала, стояла тупо рядом".

"А потом... уже дома, за бокалом вина все же дала ему в морду. Так, немножко, любя и предупредив, что это произойдет. Потому что мне лично все это очень тяжело далось", – сообщила она.

Сестра режиссера призналась, что сейчас лежит в больнице с депрессией.

"Эмоциональное выгорание полное. Все эти 5 лет зря не прошли. Я всегда думала, что эмоциональное выгорание, депрессии – это все про кого-то другого, а я сильная и смогу... В общем, я не смогла и была вынуждена обратиться за помощью... Сегодня он меня в больнице навестил, я рада, он заряжает ого-го как", – поделилась Каплан.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.