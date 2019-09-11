цей матеріал доступний українською

С вином и сосиской в тесте: Леся Никитюк показала себя "такой, какой есть" (фото)

17:12, 11 сентября 2019
Звезды
549 0
Ведущая в очередной раз пошутила над собой / Леся Никитюк, facebook

Читайте такжеИзвестная ведущая полностью разделась и оседлала коня (фото)

Фотографию Никитюк сделала в супермаркете. В руках певица держит сосиску в тесте и вино, на шее – подушка для путешествий.

«Раньше... я придерживалась диеты, не ела мучного! Ходила в бассейн, занималась йогой.... А толку???? Полюбят такой!!!! Или нет», – подписала она фото.

Скриншот

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков новым фото в купальнике. В подписи к опубликованному в Instagram снимке ведущая сравнила себя с доской для серфинга, рядом с которой позирует.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Инстаграм#Леся Никитюк