С вином и сосиской в тесте: Леся Никитюк показала себя "такой, какой есть" (фото)

Известная телеведущая призвала любить ее такой, какая она есть.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в Instagram очередное фото и призвала поклонников любить себя такими, какими есть.

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Фотографию Никитюк сделала в супермаркете. В руках певица держит сосиску в тесте и вино, на шее – подушка для путешествий.

«Раньше... я придерживалась диеты, не ела мучного! Ходила в бассейн, занималась йогой.... А толку???? Полюбят такой!!!! Или нет», – подписала она фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков новым фото в купальнике. В подписи к опубликованному в Instagram снимке ведущая сравнила себя с доской для серфинга, рядом с которой позирует.