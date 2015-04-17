Боевики предлагают жителям Алчевска работать за буханку хлеба

В оккупированном боевиками Алчевске центр занятости предлагает местным жителям принять участие в общественных работах по благоустройству города.

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Как сообщает захваченный боевиками Алчевский горсовет, график работы с 7:00 до 12:00 ежедневно, кроме выходных. Оплату труда предлагают продуктами: ежедневно – буханка хлеба, а еженедельно - продуктовый набор.