Боевики предлагают жителям Алчевска работать за буханку хлеба
14:13, 17 апреля 2015Общество
2540 0
Боевики не хотят платить деньги за предложенную работу.
REUTERS
В оккупированном боевиками Алчевске центр занятости предлагает местным жителям принять участие в общественных работах по благоустройству города.
Читайте такжеМинистр обороны РФ признал, что боевики могут выйти "из-под контроля своих покровителей"
Как сообщает захваченный боевиками Алчевский горсовет, график работы с 7:00 до 12:00 ежедневно, кроме выходных. Оплату труда предлагают продуктами: ежедневно – буханка хлеба, а еженедельно - продуктовый набор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter