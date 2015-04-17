Песков заявил, что присутствие иностранных инструкторов в Украине дестабилизирует ситуацию

Об этом он в пятницу сказал журналистам, сообщает РИА Новости.

"Участие инструкторов, специалистов из третьих стран на территории Украины, где остается неурегулированным внутриукраинский конфликт, ситуация с юго-востоком, где существуют проблемы с реализацией пунктов плана действий минских договоренностей, — конечно, присутствие там инструкторов, специалистов или военнослужащих третьих стран далеко не способствует урегулированию конфликта, далеко не способствует формированию атмосферы, благоприятной для реализации договоренностей, а, напротив, способно серьезно дестабилизировать ситуацию", — сказал Песков .

Читайте такжеВ МИД РФ хотят, чтобы "американские и натовские инструкторы" ушли из Украины

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, десантники 173-й бригады армии США прибыли в Украину для обучения украинских военнослужащих.