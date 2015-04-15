Главы МИД G7 требуют от России оказать влияние на сепаратистов для выполнения Минских соглашений
17:30, 15 апреля 2015Политика
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Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Германия, США, Канада, Великобритания, Япония, Франция, Италия) заявляют, что Россия должна повлиять на сепаратистов на востоке Украины для полного выполнения Минских договоренностей.
Reuters
Об этом говорится в итоговых выводах по результатам саммита глав МИД стран G7 в немецком Любеке.
Читайте такжеШтайнмайер выступил против приглашения Путина на саммит G7"Мы призываем все стороны в полной мере взять на себя ответственность и внедрить свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями. Дальнейший и подтвержденный (наблюдателями ОБСЕ) прогресс является требованием, и особенно это касается соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Мы ожидаем, что, в частности, Россия использует свое значительное влияние на сепаратистов для выполнения в полной мере Минских обязательств", - отмечается в заявлении глав МИД стран G7.
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