Главы МИД G7 требуют от России оказать влияние на сепаратистов для выполнения Минских соглашений

Об этом говорится в итоговых выводах по результатам саммита глав МИД стран G7 в немецком Любеке.

Читайте такжеШтайнмайер выступил против приглашения Путина на саммит G7"Мы призываем все стороны в полной мере взять на себя ответственность и внедрить свои обязательства в соответствии с Минскими договоренностями. Дальнейший и подтвержденный (наблюдателями ОБСЕ) прогресс является требованием, и особенно это касается соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения. Мы ожидаем, что, в частности, Россия использует свое значительное влияние на сепаратистов для выполнения в полной мере Минских обязательств", - отмечается в заявлении глав МИД стран G7.