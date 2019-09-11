Журналисты показали условия, в которых будет отбывать наказание Зайцева (видео)

В исправительном центре говорят, что женщин с подобными приговорами лишь четыре на всю Украину.

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Фигурантка кровавой аварии в Харькове с шестью жертвами Елена Зайцева находится в исправительном центре минимального уровня безопасности.

Здесь женщины, осужденные за нетяжкие преступления – кражи, неуплату алиментов, халатное отцовство. У них мобильная связь, интернет, магазины за пределами колонии, передают "Факты".

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В исправительном центре говорят – женщин с подобными приговорами лишь четыре на всю Украину. Отправлять их в тюрьмы со строгим режимом не имеют права. Для них здесь создали отдельный сектор с усиленным контролем.

"В столовую, в баню и на работу Зайцева будет ходить в сопровождении инспектора. Она будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть больше четырех тысяч гривен", - говорится в сюжете.

"Будет ли подавать кассационную жалобу – неизвестно, адвокат на телефонные звонки не отвечает, осужденная от интервью отказалась", - добавили журналисты.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.