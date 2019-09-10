Сенцов после освобождения из российского плена будет «снимать кино и жить»

Возвращаться во временно оккупированный Крым Олег Сенцов пока не планирует, разве что «только на танках».

Освобожденный в рамках обмена с РФ украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что будет «снимать кино и жить», возвращаться во временно оккупированный Крым пока не планирует, разве что «только на танках».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенцов сообщил на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве.

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«Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами – это снимать кино и жить», - заявил Сенцов.

Он добавил, что жить намерен в столице.

«Касаемо Крыма – вернуться туда можно только на танках. Пока не можем. Не нужно воспринимать мои слова буквально. Я буду жить в Киеве. Моя дочь уже переехала сюда. Моя мама с моим сыном сейчас приехали нас проведать. Мама пока останется. Сын с бывшей супругой едут в Крым. Общаемся, решаем семейные дела», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Сенцова вместе с Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Сенцову и Кольченко за счет государства приобретут квартиры в Киеве.