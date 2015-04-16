В Польше в ДТП погибли четверо украинцев

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, погибли 21-летняя уроженка Ивано-Франковской области, 19-летняя черновчанка и двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет.

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