В Польше в ДТП погибли четверо украинцев
13:12, 16 апреля 2015Общество
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Вчера, 15 апреля, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четверо граждан Украины.
Легковушка столкнулась с грузовиком / Kurier Garwoliński
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, погибли 21-летняя уроженка Ивано-Франковской области, 19-летняя черновчанка и двое мужчин в возрасте 18 и 20 лет.
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