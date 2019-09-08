Офицера Лисичанского погранотряда задержали за вымогательство взятки

Начальник отдела тылового обеспечения отряда требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика пищевых продуктов.

Следователи Государственного бюро расследований задержали подполковника Лисичанского пограничного отряда, который требовал взятку в размере 71 тыс. грн.

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Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика пищевых продуктов в размере 71 тыс. грн.

Сумма неправомерной выгоды составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для пограничников.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Действия подполковника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.