В Житомире отопительный сезон продлен до 24 апреля

Соответствующее решение принял исполкомом Житомирского городского совета. Согласно предварительному решению исполкома, была определена дата завершения отопительного сезона в Житомире - 15 апреля, однако из-за холодных погодных условий его продлили, отметили на заседании исполкома.

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Так, по данным Гидрометцентра, температура воздуха в Житомире в течение недели будет подниматься до 4-8 градусов тепла в день. Согласно нормативным документам, отопительный сезон заканчивается, если в течение трех суток среднесуточная температура внешнего воздуха превышает 8 градусов С. В связи с этим исполнительным комитетом городского совета принято решение о продлении отопительного сезона в Житомире до 24 апреля 2015 года.

"Завершив сегодня отопительный сезон, нам придется его возобновлять завтра. Прежде всего, в школах, садах и больницах мы должны поддерживать соответствующий температурный режим. На предприятии "Житомиртеплокоммунэнерго" работают "сезонные" работники, которых увольняют сразу же после завершения отопительного сезона", - пояснил УНИАН начальник управления коммунального хозяйства городского совета Александр Марцун.