Эксперт объяснил, что приведет к обрушению Крымского моста

Также грязевой вулкан может представлять реальную опасность для Крымского моста.

Просадка Крымского моста – неизбежный процесс, учитывая все геологические и технические обстоятельства его сооружения.

Открытие железнодорожного сообщения по мосту, намеченное на декабрь текущего года, существенно усугубит проблему и может привести к его обрушению. Такой прогноз озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает "Обозреватель".

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"Мы ждем, когда Путин поедет на паровозе. Он же уже ездил по мосту на КамАЗе, а теперь поедет на паровозе. Это очень интересно увидеть", – заметил он.

Гидрогеолог пояснил: "Основная проблема с просадками будет, когда по мосту пойдут тяжелые составы".

Он также напомнил о том, что для Керченского пролива характерно такое природное явление, как грязевой вулкан, который "срабатывает" в среднем раз в 7 лет. Таким образом, очередное такое извержение может представлять реальную опасность для Крымского моста. "Там такая мощь! Мост, конечно, завалится", – спрогнозировал он.

Ранее российский ученый Юрий Медовар назвал причину, по которой Крымский мост может быть снесен.