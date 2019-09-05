Дело Майдана: суд оставил под стражей экс-”беркутовцев”

Сергею Тамтуре продлили срок круглосуточного домашнего ареста на 60 суток, остальным четырем экс-"беркутовцам" - содержание под стражей на тот же срок.

Суд продлил меры пресечения экс-"беркутовцам", обвиняемым в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей Святошинского райсуда Киева рассмотрела ходатайство прокуроров о продлении сроков меры пресечения экс-"беркутовцам" и ходатайство их защитников об изменении меры пресечения.

Адвокаты просили суд изменить меры пресечения четырем обвиняемым, содержащимся под арестом, на любые другие, не связанные с содержанием под стражей.

В то же время защитники просили отменить меру пресечения Сергею Тамтуре, которого ранее суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест. По словам адвокатов, из-за ареста Тамтура не может работать, чтобы зарабатывать на жизнь.

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В результате судьи вынесли решение, согласно которому меры пресечения всем пяти экс-"беркутовцам" были продлены еще на 60 суток.

Следующее заседание суда по делу о массовых расстрелах на Майдане назначено на 11.30 24 сентября.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

15 января 2019 года суд начал, а 11 июля закончил допрашивать свидетелей стороны обвинения.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.