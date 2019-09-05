Суд обязал фигуранта дела МН17 Цемаха не покидать место постоянного проживания в ОРДЛО

Прокурор не исключил, что боевик «ДНР» Владимир Цемах убежит и будет скрываться от следствия.

Киевский апелляционный суд обязал фигуранта дела МН17, боевика террористической операции «ДНР» Владимира Цемаха не покидать место постоянного проживания на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом заместитель начальника одного из отделов Генпрокуратуры, прокурор в этом деле Олег Пересада заявил в комментарии «Громащдському». Видео комментария телеканал обнародовал в Twitter.

Пересада напомнил, что суд изменил Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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«Личное обязательство заключается в требовании являться по вызову следователя, прокурора или суда, не покидать место проживания или сообщать об изменении места проживания... Учитывая то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная украинским властям территория, я не знаю, куда он отправляется», - заявил он.

Прокурор подчеркнул, что не согласен с таким решением суда, но оно не подлежит обжалованию.

«Среди рисков - попытка лица уклониться от досудебного расследования, дальнейшего суда и отбывания лицом наказания, возможность влиять на свидетелей, а также возможность иным образом повлиять на установление истины, поскольку у господина Цемаха очень много сообщников, и они пока не все установлены», - подчеркнул он.

По словам прокурора, Цемах подозревается в совершении особо тяжких преступлений, и следствие имеет достаточно доказательств против него.

«Цемах подозревается в совершении двух преступлений - непосредственное участие в деятельности террористической организации «ДНР» и организация теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных», - сказал прокурор.

Пересада не исключил, что Цемах сбежит и будет скрываться от следствия.

Также Пересада сообщил, что Цемаху грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня на временно оккупированной территории Донецкой области, в городе Снежном, СБУ задержала бывшего зенитчика «ДНР» Цемаха в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17. Он содержался под стражей.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагали, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем этих событий. В Bellingcat убеждены, что арест Цемаха может иметь существенное влияние на расследование Совместной следственной группы.

В конце августа основатель международной группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс предположил, что Цемах включен в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В то же время адвокат экс-боевика Роман Гонтарев в комментарии УНИАН заявил, что ему об этом ничего не известно. В СБУ отказались комментировать эту информацию.

Сегодня, 5 сентября, Киевский апелляционный суд принял решение изменить Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

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Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «начальником 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был руководителем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.