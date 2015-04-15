В Луцке из-за похолодания возобновили отопление
14:57, 15 апреля 2015Общество
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В Луцке из-за похолодания с сегодняшнего дня возобновили отопление.
В Луцке из-за холодной погоды возобновили отопление / УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, соответствующее распоряжение дал луцкий городской председатель Николай Романюк.
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Возобновление подачи теплоносителя для отопления связано со снижением среднесуточной температуры внешнего воздуха.
Как сообщал УНИАН, в Луцке в связи с потеплением исполнительный комитет с 10 апреля приостановил подачу теплоносителя для отопления жилых домов и других зданий.
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