Смертельный пожар в "Токио Стар": пропавшему совладельцу одесского отеля объявили подозрение

В прокуратуре считают, что подозреваемый скрывается от следствия.

Прокуратура сообщила о подозрении совладельцу одесского отеля «Токио Стар», в котором во время пожара погибли 9 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Сегодня прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении второму собственнику отеля в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели девяти человек (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса)», - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования.

В связи с этим подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар: 9 человек погибли, 9 были госпитализированы.

Среди погибших – 10-летняя жительница Сум и ее мать, гражданка Австралии, жители Днепра, Киева, Одесской области. Один погибший до сих пор не идентифицирован.

Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Владелец гостиницы, предприниматель Вадим Черный 20 августа был взят под стражу Киевским районным судом Одессы.

28 августа во время судебного заседания, во время которого рассматривалась апелляция Черного на меру пресечения, представитель прокуратуры заявил, что совладелец гостиницы Сергей Дурач уже покинул Украину. Черный заявил, что Дурач не скрывается за рубежом, а отсутствует в связи с запланированной поездкой и скоро вернется в Украину.