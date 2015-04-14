Дело в отношении мэра Чернигова Соколова направлено в суд

Прокуратура Черниговской области направила в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении черниговского городского председателя Александра Соколова.

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры области, руководителю областного центра инкриминируется служебная халатность при перечислении 4,7 млн грн бюджетных средств на закупку жилья по государственной программе. Читайте такжеПрокуратура просит суд отстранить от должности мэра Чернигова Правовая квалификация совершенного преступления, согласно обвинительному акту - ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия"). Уголовное производство направлено в Деснянский районный суд Чернигова.

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