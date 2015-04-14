Россиян приглашают отдыхать на пляжи Джанкоя

Третье место в этом рейтинге занял город Джанкой, расположенный в северо-восточной части Крыма, пишут Новости Крыма.

Как написано на сайте, "тихий и спокойный город Джанкой в Крыму славится великолепными пейзажами и сухим мягким климатом. Бюджет здесь составляет 1980 рублей в сутки. Город часто называют «воротами полуострова»: он как бы открывает собою Крым. Главной достопримечательностью окрестностей является Калиновский парк-заповедник. На его территории встречается более 100 видов птиц, поселения куликов, чаек и бакланов. Больше узнать об истории Крыма можно в краеведческом музее Джанкоя. Этот город - находка для тех, кто ищет спокойный и размеренный отдых".

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Ранее Первый канал РФ, сообщая о непогоде в Крыму, рассказал, как в не имеющем выхода к морю Симферополе размыло набережную, и "ветер уносил в море машины".