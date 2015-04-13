ГСЧС: в результате мощного взрыва травмированы два человека в Запорожской области

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 13 апреля, в 14:04 на территории частного домовладения по улице Ломоносова в городе Мелитополь возникло ЧП. Мощный взрыв услышал оперативный дежурный Мелитопольского горрайонного управления ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Сотрудник ГСЧС выбежал на улицу и увидел ствол дыма и пыли. Событие произошло почти в 500 метрах от управления. Уже через три минуты на месте происшествия находились 2 единицы техники и 10 спасателей.

Позже в службу спасения «101» начали поступать звонки от соседей и случайных свидетелей, во время которых люди сообщали о происшествии.

Читайте такжеНа железной дороге в Донецкой области прогремел взрыв

Пожарные сразу приступили к разборке строительных конструкций, где обнаружили владельца квартиры. Он успел сообщить бойцам ГСЧС, что находился в доме один, после чего потерял сознание. Также, во время взрыва от обломков пострадала соседка, которая гуляла на улице с детьми. По предварительным данным женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшего 42-летнего мужчину, отмечается в сообщении, госпитализировали со значительными ожогами и другими травмами в реанимационное отделение, а 32-летнюю женщину направили в травматологическое отделение Мелитопольское городской больницы №1.

На месте происшествия создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, в который входят местные органы власти, представители силовых структур, спасатели и работники газовой службы.

Комиссия отрабатывает версии произошедшего, одна из которых взрыв газа, а другие версии отработают следственные органы, подчеркивается в сообщении.