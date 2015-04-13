Синоптики обещают заморозки по всей Украине
14:34, 13 апреля 2015Общество
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Гидрометцентр предупреждает о заморозках ночью 15 апреля почти по всей Украине.
Гидрометцентр предупреждает о заморозки / ria56.r
Ночью 15 апреля в Украине, кроме западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°.
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Об этом сообщает гидрометцентр.
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