Синоптики обещают заморозки по всей Украине

Гидрометцентр предупреждает о заморозках ночью 15 апреля почти по всей Украине.

Ночью 15 апреля в Украине, кроме западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-3°. Читайте такжеНа Пасху погода порадует украинцев солнцем и 23-градусным теплом Об этом сообщает гидрометцентр.

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