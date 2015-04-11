Благодатный огонь прибыл в Украину
20:53, 11 апреля 2015Общество
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Делегацию в Иерусалим возглавлял Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
REUTERS
Благодатный огонь прибыл спецрейсом в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
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Делегацию в Иерусалим возглавлял Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он раздал огонь священнослужителям, которые должны развести его по украинским храмам.
Напомним, что сегодня Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, о чем сразу узнали тысячи верующих.
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