Благодатный огонь прибыл в Украину

Благодатный огонь прибыл спецрейсом в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Делегацию в Иерусалим возглавлял Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он раздал огонь священнослужителям, которые должны развести его по украинским храмам.

Напомним, что сегодня Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, о чем сразу узнали тысячи верующих.