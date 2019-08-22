В Киеве на Крещатике провели генеральную репетицию Шествия достоинства (фоторепортаж, видео)
В центре Киева перекрыли движение из-за генеральной репетиции Шествия достоинства ко Дню независимости Украины.
Об этом сообщает Громадське.
Клипмейкер Бадоев и хореограф Елена Коляденкостали режиссерами Шествия достоинства ко Дню независимости. По словам Бадоева, в шествии примут участие представители разных войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, врачи, волонтеры, дипломаты, а также дети. В то же время военной техники не будет.
«Мы делаем акцент на тех людях, которые этой техникой управляют: не танки, а танкист, а не самолет, а летчик», — сказал он.
Также известно, что на главной площади Киева впервые прозвучит гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который выполнят оркестры и известные музыканты. Часть гимна вживую исполнит народная артистка Тина Кароль.
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На Аллее Героев Небесной Сотни представят несколько инсталляций в виде щитов «Беркута», пожарной машины и карты Украины, окрашенных в белый цвет, которые будут разрисовывать дети сине-желтыми ладонями.
Напомним, президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День независимости, а вместо этого устроить в Киеве Шествие достоинства.
9 июля Зеленский заявил, что средства, предусмотренные на проведение военного парада 24 августа перенаправляют на выплаты премий военным.