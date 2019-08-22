В Харькове разгорелся скандал вокруг фонтана с обезьянами (видео)

Сколько стоит этот фонтан и кто его автор, местные чиновники скрывают.

Страсти вокруг скандально дорогого фонтана с обезьянами не утихают в Харькове.

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По авторскому замыслу, тринадцать обезьяньих фигур будут двигаться и петь, говорится в сюжете ТСН.

Такое архитектурное сооружение быстро станет популярным среди людей, уверены в городском совете. И вот сколько стоит этот фонтан и кто его автор, местные чиновники скрывают.

По данным антикоррупционеров, фонтан обошелся харьковскому бюджету в пятьдесят миллионов гривень. Местные активисты возмущены, ведь эти средства могли направить на более насущные нужды города.

Ранее в соцсети распространили видео, как женщина исполняет эротический танец в фонтане на ул. Сумской, 72 в Харькове.