Александр Ткаченко ушел с должности гендиректора "1+1 медиа", компанией будет руководить правление в составе шести человек

Ткаченко остается в звании почетного президента группы.

Александр Ткаченко ушел с должности генерального директора группы "1+1 медиа", стратегическое управление группой будет осуществлять правление в составе шести человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ткаченко сообщил сегодня журналистам в Киеве.

В частности, он отметил, что уже зарегистрирован народным депутатом Украины и поэтому не может далее занимать должность генерального директора группы "1+1 медиа".

Решением наблюдательного совета с 17 августа Ткаченко было присвоено звание почетного президента группы, а новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

Как сообщил Ткаченко, "вместо меня будет правление, состоящее из шести человек. Телевизионным направлением будет руководить Максим Кривицкий".

По его словам, вместо него одного шестеро человек по направлениям бизнеса будут руководить процессами в компании.

В состав правления вошли руководитель "Телевизионного бизнеса" Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и Shared Services Ярослав Пахольчук, руководитель "1+1 Digital и Инновации" Анна Ткаченко, директор GR-департамента Вячеслав Миенко, директор департамента маркетинговых коммуникаций Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. На первом заседании 28 августа правление изберет председателя, который будет отвечать за организацию работы органа.

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В рамках проекта меняется структура медиахолдинга – происходит четкое распределение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Каждая бизнес-единица группы становится равноценным самостоятельным бизнесом, со своими целями и задачами, зонами ответственности, полномочиями и управленческой командой.

Ткаченко отметил, что путем такой трансформации компания переходит к большей децентрализации в управлении. "Эта децентрализация означает больше полномочий, больше ответственности", - сказал он и добавил, что каждый член новосозданного правления будет ответственен за определенный сегмент работы компании.

По словам Ткаченко, полностью трансформация системы управления завершится через полгода, к марту 2020 года.

Также Ткаченко рассказал, что сегодня у него уже состоялась встреча с коллективом компании, где он сообщил о новой структуре управления.

Отвечая на вопросы журналистов, Ткаченко отметил, что продает свою долю "финансовой компании", однако не стал ее называть. Остальной свой бизнес он передает в управление юридической компании. "Все будет отмечено в декларации", - подчеркнул Ткаченко.