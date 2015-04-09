Из плена боевиков освободили бойца батальона "Киевская Русь"

Об этом в Facebook сообщил глава межведомственного центра по обмену пленными Юрий Тандит.

"Только что состоялось освобождение бойца 11 батальона Киевская Русь Кривогуба Александра Сергеевича. Переговоры велись между представителями Украины и Всевеликого войска Донского, у которого находился Александр", - написал он.

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Кроме того, Тандит выразил благодарность за содействие в переговорном процессе Союзу ветеранов Афганистана Луганска, а также Службе безопасности Украины и спецподразделению Альфа, которые обеспечили безопасное освобождение бойца.

Только что состоялось освобождение бойца 11 батальона "Киевская Русь" Кривогуба Александра Сергеевича. Переговоры велись... Posted by Юрий Тандид on 9 Апрель 2015 г.

Напомним, ране сообщалось, что из плена боевиков уже освободили более 2,5 тыс. человек. Сейчас около 400 человек сейчас находятся в плену боевиков.