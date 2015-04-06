Освобожденные из плена боевиков военные едут в Краматорск - Порошенко

21:55, 06 апреля 2015
Война
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что освобожденные из плена боевиков 16 украинских военных едут в Краматорск.

twitter.com/muradort

Об этом он написал в своем Twitter.

"Только что освободили из плена 16 наших Героев. Ребята уже в автобусе едут в Краматорск. Боремся за каждого украинца!" - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в соцсетях появилась информация, что 16 украинских военнопленных боевики выпустили из здания СБУ в Донецке.

Ранее представительница "ДНР" заявила, что это последние 16 бойцов ВСУ, которые находятся в плену боевиков.

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