В военном вузе Харькова отреагировали на сепаратистский скандал вокруг преподавателя

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию.

Командование Военного института танковых войск НТУ "ХПИ" проводит служебную проверку в отношении работника Вооруженных Сил Украины Бондарева Геннадия, преподавателя кафедры тактико-специальным дисциплинам.

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Об этом сообщили на официальной странице вуза в Facebook. "После проверки информации и выяснения всех обстоятельств данного дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", - сообщили представители института таковых войск.

Ранее в сети сообщили, что в Харьковском институте танковых войск преподает ярый сторонник "русского мира", полковник запаса Геннадий Бондарев.

Судя по постам Бондарева в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", он имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается русскими военными и представителями террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, преподаватель будущих украинских офицеров скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины.