Адвокат Балуха не знает, где находится политзаключенный
Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха нет в Бутырском следственном изоляторе.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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«В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто», - сказал он.
По словам правозащитника, «есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву».
Динзе добавил, что этап Федеральной службы исполнения наказаний происходит под грифом «для служебного пользования», и «человек на этапе, пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции».
Ранее сообщалось, что Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок.
Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы были найдены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.