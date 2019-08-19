Адвокат Балуха не знает, где находится политзаключенный

По словам правозащитника, "есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву".

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха нет в Бутырском следственном изоляторе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто», - сказал он.

По словам правозащитника, «есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву».

Динзе добавил, что этап Федеральной службы исполнения наказаний происходит под грифом «для служебного пользования», и «человек на этапе, пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции».

Ранее сообщалось, что Балуха вывезли в Москву из российской колонии № 4 города Торжок.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы были найдены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.