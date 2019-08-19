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Полторак рассказал о премиях для военных ко Дню Независимости

16:26, 19 августа 2019
Общество
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Полторак напомнил, что решение не проводить парад принял президент Владимир Зеленский / фото УНИАН

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак в интервью АрмияИнформ.

"Президент принял решение о выплатах премий военным ко Дню независимости - у нас финансовый ресурс позволяет это реализовать. И я подпишу соответствующий приказ о надлежащих выплатах", - заявил он.

Также Полторак напомнил, что решение о проведении парада на День Независимости принимает главнокомандующий - президент Владимир Зеленский. И так как он решил не проводить парад в этому году, Министерство обороны будет выполнять это решение.

В то же время, Полторак заявил, что надо "четко законодательно определить порядок проведения парадов: когда и по какому случаю проводить, с какой целью".

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Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что вместо парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

Военный парад на День Независимости в Киеве не будет проходить впервые с 2014 года.

30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что на День Независимости на Крещатике в Киеве вместо военного парада состоится Хода достоинства с участием военнослужащих, ветеранов АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. По его словам, в ходе примет участие Зеленский и руководство государства.

В Офисе президента уже согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Главный акцент торжества – дети как будущее страны, отметили в пресс-службе.

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Теги: #Полторак#премии#военнослужащие#День независимости