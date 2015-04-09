Украина не имеет возможности вернуть себе ядерный статус – советник президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации проекта стратегии национальной безопасности Украины сроком до 2020 года.

"У нас сегодня практически нет промышленной базы для того, чтобы мы могли серьезно заняться воссозданием ядерных боевых блоков. У нас нет радиохимической промышленности как таковой в Украине. У нас никогда не было в Украине специалистов, которые бы проектировали, разрабатывали, создавали и, самое главное, отрабатывали ядерные блоки в полубоевых или боевых условиях", - сказал Горбулин.

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При этом он добавил: "То, что мы сегодня не можем создать ядерный боевой блок – я за эти слова несу ответственность".

Горбулин считает, что "в Украине не стоит ставить такой вопрос, это не корректно с точки зрения сегодняшнего научно-технического потенциала Украины и может принести только определенные нарекания в адрес Украины в политическом плане.

Также он обратил внимание, что в Украине есть много полезных ископаемых, которых нет в Европе.

В частности, по его словам, Украина обладает большими запасами урана, стронция и гафния других элементов, необходимых для изготовления тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), однако до сих пор у Украины "не хватало политической воли для того, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить свою атомную промышленность тепловыделяющимися сборками".

Как извсетно, согласно Конституции, Украина - безъядерное государство.