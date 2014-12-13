Президент: Украина не будет восстанавливать статус ядерного государства

Об этом в интервью австралийскому телеканалу АВС заявил президент Украины Петр Порошенко, передает "Апостроф".

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На вопрос журналиста АВС, есть ли желание когда-либо возобновить ядерный статус, глава государства ответил: «Нет, это было бы абсолютно безответственно. Поверьте мне, что усилением безопасности в современном мире в XXI веке является не ядерная энергетика. Это технология XX века. Мы можем победить агрессора только тогда, когда будем едины, и когда весь мир демонстрирует именно то, что мы имеем сейчас: солидарность с Украиной», - отметил президент.