В Харькове восстановили поврежденную взрывом стелу (фото)

В Харькове восстановили поврежденный в результате террористического акта флагшток с Государственным флагом Украины на проспекте Правды.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко.

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По его словам, благоустройство прилегающей территории, как и планировалось ранее, будет завершено до субботы, 11 апреля.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, неизвестные подорвали 20-метровую стелу с Государственным флагом Украины на проспекте Правды в центре Харькова. Факт подрыва квалифицирован к террористический акт. Из-за повреждения стелу демонтировали. Городские власти заявили, что монумент будет восстановлен в прежнем виде до субботы, 11 апреля.