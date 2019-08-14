Одесский рецидивист стал рекордсменом по количеству приговоров

Рецидивист за последние 46 лет попал в тюрьму 21 раз.

Житель Одесской области, который отсидел две трети жизни в тюрьме, установил "рекорд" по количеству полученных приговоров.

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

Как отмечается, житель села Мироны Балтского района за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым приговором ему назначали реальную меру наказания, и две трети своей жизни он отбыл в тюрьме.

"Последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия – обреза охотничьего ружья", – говорится в сообщении. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

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В документе отмечается, что мужчина виновным себя признал, в частности в краже денег из машины, и пояснил, что обрез якобы нашел в заброшенном домохозяйстве.

Как отмечается в последнем приговоре, фигурант – уроженец города Цхалтубо (Грузия), гражданин Украины, нигде не работает.

Первый раз он был осужден на 5 лет в 1973 году военным трибуналом за дезертирство и мошенничество, когда он проходил срочную военную службу, а следующий срок получил уже в декабре 1978 года – Балтский райсуд приговорил его к трем годам за кражу.

Впоследствии этот гражданин был осужден Тираспольским городским судом (10 лет лишения свободы), Енакиевским городским судом Донецкой области (более 8 лет), Роздильнянским райсудом Одесской области (8 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Более 10 раз к разным срокам наказания его осуждали винницкие суды и др. В основном, за кражи и разбои.

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