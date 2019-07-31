Вступил в силу приговор о заключении воевавшего против Украины бразильца Лусварги

Иностранец воевал в рядах боевиков против сил АТО на Донбассе с сентября 2014 по май 2015 года.

Приговор, которым бразилец Рафаэль Лусварги, воевавший на стороне контролируемых Россией боевиков "ДНР", приговорен к 13 годам заключения, вступил в силу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций «ЛДНР» и не предусмотренных законом вооруженных формирований", - заявили в ведомстве.

В частности, такое решение при рассмотрении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, принял Днепровский апелляционный суд на заседании, которое состоялось сегодня.

"В ходе судебного заседания обвиняемый Рафаэль Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровским апелляционным судом принято решение о прекращении апелляционного производства", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступление в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке.

Решение апелляционной инстанции, в свою очередь, обжалованию не подлежит. После заседания суда обвиняемый Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая 2018 года националисты задержали бразильца Лусварги, который, по данным СМИ, жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранца задержали за участие в боевых действиях на стороне "ДНР". В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст. 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый "1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации "ДНР". В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусваргхи была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство против Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

2 мая 2019 суд приговорил бразильца к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.