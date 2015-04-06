Опубликованы имена 16 освобожденных из плена военных

Советник главы Минобороны Василий Будик обнародовал имена освобожденных из плена бойцов

Информация опубликована на странице чиновника в Фейсбук. Читайте такжеБоевики освободили 16 украинских военнопленных из здания СБУ в Донецке - соцсети Список подано на русском языке: "Сазонов А.А. Тихонов Я.В. Я(Е)ременко Р.В. Саенко И.В. Гудков В.В. Маюк В.Б. Кравец В.И. Петренко И.Н. Евко С.Г. Гордиенко В.В. Красиловец М.А. Миколенко В.Н. Климов А.А. Костев В.М. Козаченко М.В. Ефременко А.Н" Как сообщал УНИАН, боевики освободили 16 пленных украинских военных из здания СБУ в Донецке. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что бойцы едут в Краматорск

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