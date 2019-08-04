Кличко покинул Украину: мэра Киева заметили в самолете (фото)
14:33, 04 августа 2019Общество
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Согласно заявлению мэра, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа.
Около 08:00 утра мэр Киева Виталий Кличко покидал столицу / УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличко утром в воскресенье, 4 августа, улетел из Киева.
Соответствующее фото выложила журналистка Ирина Каспарова в Facebook.
Около 08:00 утра мэр Киева Виталий Кличко покидал столицу. Каспарова сфотографировалась с ним в салоне самолета.
Facebook/ Ирина Каспарова
Читайте такжеВ Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров (видео)"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", - написала она.
Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, лететь Кличко мог в Анталию или Таллин, пишет "Страна.юа".
Вид у мэра был довольно отпускной - в белой футболке и кепке.
Согласно заявлению мэра, опубликованному на сайте Кievvlast, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа.
Facebook/ Ирина Каспарова
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