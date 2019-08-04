Кличко покинул Украину: мэра Киева заметили в самолете (фото)

Согласно заявлению мэра, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа.

Мэр Киева Виталий Кличко утром в воскресенье, 4 августа, улетел из Киева.

Соответствующее фото выложила журналистка Ирина Каспарова в Facebook.

Около 08:00 утра мэр Киева Виталий Кличко покидал столицу. Каспарова сфотографировалась с ним в салоне самолета.

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Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, лететь Кличко мог в Анталию или Таллин, пишет "Страна.юа".

Вид у мэра был довольно отпускной - в белой футболке и кепке.

Согласно заявлению мэра, опубликованному на сайте Кievvlast, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа.