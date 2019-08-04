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Кличко покинул Украину: мэра Киева заметили в самолете (фото)

14:33, 04 августа 2019
Общество
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Около 08:00 утра мэр Киева Виталий Кличко покидал столицу / УНИАН

Соответствующее фото выложила журналистка Ирина Каспарова в Facebook. 

Около 08:00 утра мэр Киева Виталий Кличко покидал столицу. Каспарова сфотографировалась с ним в салоне самолета.

Facebook/ Ирина Каспарова

Читайте такжеВ Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров (видео)"С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", - написала она. 

Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов на момент публикации поста Каспаровой, лететь Кличко мог в Анталию или Таллин, пишет "Страна.юа".

Вид у мэра был довольно отпускной - в белой футболке и кепке. 

Согласно заявлению мэра, опубликованному на сайте Кievvlast, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа.  

Facebook/ Ирина Каспарова

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Теги: #Киев#Кличкопогода в Киеве