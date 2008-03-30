Питание донецких школьников оценили в 2 грн. 30 коп.

В Донецкой области ученика 1 - 4-ых классов кормят бесплатно в среднем на сумму 2 грн. 30 коп. в день.

Как сообщили УНИАН в управлении образования и науки Донецкой облгосадминистрации, в этом году сумма 2 грн. 30 коп., выделенная на бесплатное питание школьника начальных классов на 38% больше, чем в прошлом году. Кроме того, стоимость питания детей льготных категорий составляет 3 грн. 20 коп. на одного ученика в день, что на 36% больше, чем год назад.

Бесплатным питанием в школах области обеспечено 126 252 ученика 1 - 4 классов, т. е. 98,2% от общего количества, что на 2,4% больше, чем год назад. Также бесплатно питаются 10834 ученика льготных категорий (100%), в том числе: 5340 детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей, 518 детей, которые пострадали от аварии на ЧАЭС, 4976 детей из малообеспеченных семей.