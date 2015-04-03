Во Львове запустили серийное производство бронеавтомобиля "Дозор-Б"
19:26, 03 апреля 2015Общество
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Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" приступил к работам по серийному выпуску украинского военного бронеавтомобиля легкого класса с колесной формулой 4×4 "Дозор-Б".
До июля изготовят 40 бронеавтомобилей / mil.gov.ua
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Согласно сообщению, перед предприятием стоит государственное оборонное задание: до июля текущего года изготовить 40 единиц новых бронеавтомобилей "Дозор-Б".
Производство бронеавтомобиля "Дозор-Б" / mil.gov.ua
Как отмечается, после тестирования было сделано заключение, что машина удобная и хорошо себя ведет как в полевых условиях, так и на скорости на автостраде.
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Кроме того, в пресс-службе отметили, что заказ бронеавтомобилей может быть увеличено до 100 единиц.
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