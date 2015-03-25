В Украину прибыли американские "Хаммеры" (фото, видео)

Сегодня в Украину из США прибыл самолет с первой партией американских военных автомобилей HMMWV. Президент Украины Петр Порошенко осмотрел бронированные "Хаммеры" и лично протестировал один из них.

Во время встречи груза Порошенко отметил, что украинские десантники имеют опыт управления “Хаммерами” уже много лет.

10 военных автомобилей "Хаммер", которые сегодня получила Украина от США, будут переданы в первую очередь подразделениям высокомобильных десантных войск.

По словам президента, «сегодня украинские военные, согласно подписанным контрактам, получат первые 10 бронированных хорошо известных автомобилей “Хаммер”. Они известны и в армии, и украинские десантники имеют опыт управления “Хаммерами” уже много лет. Я лично за рулем “Хаммера” увидел, что это чрезвычайно эффективная и чрезвычайно мощная боевая машина, которую сегодня ждут в украинских десантно-воздушных войсках, в украинских подразделениях специального назначения, в украинской армии».

Как сказал Порошенко, все машины, которые сегодня получила Украина, будут переданы в первую очередь подразделениям высокомобильных десантных войск. «И сразу будут направлены в зону, где выполняют задания при проведении АТО на востоке Украины», - сказал Порошенко.

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Порошенко также заявил, что в ближайшие 45 дней в Украину поступит весь объем нелетального оружия от США в размере 75 миллионов долларов.