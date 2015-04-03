Прокуратура открыла производство из-за запрета ATR в аннексированном Крыму

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ.

"На защиту прав граждан и независимых крымских СМИ прокуратурой автономии 1 апреля в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины, по факту препятствования незаконно созданными органами власти оккупированного полуострова законной профессиональной деятельности журналистов, что привело к прекращению теле - и радиовещания средств массовой информации, входящих в медиа-холдинг ATR (крымско-татарский телеканал ATR, детский крымско-татарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан", "Лидер", а также интернет-издание "15 минут")", - заявили в Генпрокуратуре.

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Согласно ст. 12 Закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" указанные уголовные производства направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.

Как сообщал УНИАН, крымскотатарский телеканал ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в "Роскомнадзор", но их возвращали по разным причинам. Аналогичные проблемы имеют и другие СМИ, входящие в медиа-холдинга ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, радиостанции "Мейдан" и "Лидер", интернет-издание "15 минут".