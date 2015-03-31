В аннексированном Крыму прекратила вещание радиостанция «Лидер» холдинга ATR
В аннексированном Крыму во вторник 31 марта, около 19:30, радиостанция «Лидер», входящая в медиахолдинг вместе с первым крымскотатарским телеканалом АТR, детским каналом Lale, прекратила вещание.
Ведущая Светлана Разина в прямом эфире поблагодарила радиослушателей за внимание, после чего вещание в FM-диапазоне было отключено, передает Крым.Реалии.
В настоящее время на волне 106.6 – тишина.
Как сообщалось, 31 марта около сотни крымских татар пришли на телеканал ATR в Симферополе, чтобы поддержать национальный телеканал, где проходит день открытых дверей.
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С 1 апреля ATR может прекратить вещание. Это произойдет в том случае, если телеканалу не удастся до конца текущего месяца зарегистрироваться в качестве СМИ согласно российскому законодательству.
Телекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по различным причинам. Аналогичные трудности испытывают другие СМИ, входящие в медиахолдинг ATR – детский крымскотатарский телеканал Lale, FM-радиостанции «Мейдан» и «Лидер», а также интернет-издание «15 минут».
Раніше у Меджлісі заявили, що відмова в реєстрації каналу ATR порушує Декларацію ООН про права корінних народів.