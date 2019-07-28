МВД озвучило количество участников Крестного хода в Киеве

Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тысяч верующих, нарушений порядка не зафиксировано.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на первого заместителя главы МВД Сергея Ярового.

«В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тысяч верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка», - цитирует пресс-служба Ярового.

В МВД также отметили, что для обеспечения общественного порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Кроме того, для надлежащей координации действий с другими профильными службами и быстрого реагирования на внештатные ситуации в круглосуточном режиме работал ситуационный центр МВД, который занимался постоянным мониторингом ситуации в местах проведения массовых мероприятий.

«Кроме обеспечения публичного порядка, правоохранители сопровождали верующих к местам их проживания, откуда они приехали в столицу», - добавили в министерстве.