Суд продлил арест двум подозреваемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам до 3 мая

20:23, 19 марта 2015
Общество
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Святошинский районный суд Киева продлил арест подозреваемых в убийстве 39 майдановцев на улице Институтской 20 февраля 2014 года Павла Аброськина и Сергея Зинченко до 3 мая.

Фото УНІАН

Ранее суд принял решение о рассмотрении дела Аброськина и Зинченко судом присяжных, сообщает Радио Свобода.

За решеткой Сергей Зинченко и Павел Аброськин находятся уже 12-й месяц. В январе судьи Волк, Батрин и Карабань оставили под стражей до 23 марта.

В январе Генпрокуратура передала обвинительный акт в суд, сторона обвинения требует Зинченко и Аброськину наивысшего наказания - пожизненного лишения свободы.

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В ГПУ заявляют, что личности всех бойцов спецподразделения «Беркут», которые принимали участие в расстреле мирных митингующих во время Революции достоинства, установлены.

Однако сейчас в суде рассматривают дело только против бывших «беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 года на улице Институтской. В сентябре прошлого года экс-командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник, которого также подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, сотни были ранены, крупнейшее из столкновений произошло 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Впоследствии погибших участников акций протеста начали называть «Небесной сотней».

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

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