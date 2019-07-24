Архиепископ Климент сообщил о «разграблении имущества собора ПЦУ» в оккупированном Симферополе (фото)

По словам архиепископа Климента, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало «внутренний ремонт помещений собора».

Имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги украинской Православной церкви Украины (ПЦУ) в оккупированном Симферополе после решения суда о передаче в пользование российской власти Крыма было «разграблено и поломано».

Об этом 24 июля сообщил проекта Радио Свобода Крым.Реалии архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.

По словам архиепископа Климента, российское Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало «внутренний ремонт помещений собора».

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«Ситуация очень критическая. Все происходило, когда я не был в Крыму. Согласно решению суда, в 2017 году, было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа. Она была опечатана и находилась под замком. Но вместе с тем было описано и хранилось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые приборы. Сейчас это все разграблено и поломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи, я не знаю», – сообщил священнослужитель.

Архиепископ Климент связывает «разграбление собора» со своей поездкой в США.

«Они начали погром именно тогда, когда я был на конференции по религиозной свободе. Это Россия показывает всему миру, что для нее (означает) мировое сообщество и религиозная свобода», – считает священнослужитель.

В российском Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма не ответили на телефонные звонки проекта Крым.Реалии.

17 июля в Симферополе Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ огородили забором.