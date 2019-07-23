НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве "стеклянного" моста в Киеве

Журналисты утверждают, что Государственная архитектурная инспекция предоставила разрешение на строительство несмотря на то, что заказчик не предоставил всех документов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении предполагаемых нарушений и злоупотреблений во время строительства так называемого «стеклянного» пешеходного моста, который открыли ко Дню Киева.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Bihus.Info.

Производство открыто «по факту предполагаемого совершения служебными лицами КП «Инженерный центр» исполнительного органа Киевского городского совета растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, то есть по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины».

По данным журналистов, растраты могли быть со стороны работников «Инженерного центра», которые не провели архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства.

Читайте такжеВ Киеве на "стеклянном" горе-мосту появилась новая трещина и ослабли тросы (фото, видео)

Также журналисты утверждают, что Государственная архитектурная инспекция предоставила разрешение на строительство несмотря на то, что заказчик не предоставил всех документов, а после получения разрешения проект менялся и смета выросла на 100 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый», был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

На следующий день после открытия моста появились трещины на защитном слое склопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола, основное закаленное стекло не пострадало. Главная версия - акт вандализма, поврежденные элементы быстро заменили.

По факту порчи стекла на пешеходном мосту полиция Киева начала уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В переданном УНИАН письме процессуального руководителя по производству, прокурора отдела прокуратуры города Ирины Игнатюк в Киевский городской совет указано, что на момент открытия пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск не был принят в эксплуатацию.