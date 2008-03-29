Прокурор задержал преступника, пытавшегося ограбить его квартиру

Прокурор Тростянецкого району Сумщины задержал преступника, пытавшегося ограбить его квартиру.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, в тот день прокурор Тростянецкого району Александр МУРАВЕНКО находился на работе, когда ему позвонила взволнованная жена и сообщила, что кто-то пытается открыть двери их квартиры.

«Сразу после звонка я был на месте, - рассказал А.МУРАВЕНКО. - И когда поднимался по лестнице, увидел на третьем этаже рослого парня лет 25-27, что торопливо спускался мне навстречу. Он сразу показался мне подозрительным. Его лицо было очень похоже на фотографию из ориентировки, что я недавно видел в милиции. Когда он поравнялся со мной - вдруг толкнул меня и побежал к выходу”. Страж порядка кинулся за ним, однако прокурору не удалось догнать мужчину: он исчез, петляя среди домов.

Однако, проанализировав ситуацию, А.МУРАВЕНКО допустил, что в доме должен остаться его сообщник, поскольку квартирные воры обычно работают в паре. Вернувшись в подъезд, прокурор стал осторожно подниматься с этажа на этаж и на последнем столкнулся с еще одним подозрительным мужчиной.

Страж порядка приказал незнакомцу оставаться на месте. Но тот начал убегать. К счастью, в это время приехал водитель служебного автомобиля прокуратуры и вдвоем они остановили злоумышленника. По мобильному вызвали милицию. Через несколько минут подъехал начальник райотдела и его первый заместитель, которые и задержали преступника. Им оказался 27-летний сумчанин.

Вор даже не успел выбросить свои инструменты, так что все доказательства были на лицо.

На допросе задержанный сознался, что вместе с подельником прибыл в Тростянец «на гастроли», и они уже успели совершить пять краж. На территории рынка стражи порядка потом разыскали автомобиль, на котором приехали злоумышленники, а в нем - дополнительные доказательства преступлений.

По данным фактам работает следствие.