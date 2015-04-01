Фабрику "Рошен" обыскивают в рамках уголовного дела - СК РФ

"Сегодня в целях изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, проводятся обыски на территории ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен», а также в офисах ООО научно-производственная фирма «Металлимпресс» в городе Нижнем Новгороде", - сообщили в СК РФ.

"Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы ФСБ России", - сказано также в сообщении.

СК РФ подозревает, что хищение произошло "путем незаконного возмещения из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»".

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"По данным следствия, в 2012-2013 годах представители указанных организаций направили в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы, о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей. При этом стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными ООО НПФ «Металлимпресс», была явно завышена, а часть организаций вообще не осуществляла никакой финансово-хозяйственной деятельности. Эти поддельные документы в дальнейшем послужили основанием для перечисления на расчетный счет ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» более 180 млн рублей в качестве незаконного возмещения НДС. Таким образом, федеральному бюджету был причинен ущерб в особо крупном размере", - заявили в Следственном комтете России.

Ранее УНИАН сообщал, что в "Рошен" подтвердили блокирование фабрики в Липецке российскими силовиками.