В "Рошен" подтвердили блокирование фабрики в Липецке российскими силовиками

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Roshen.

«Кондитерская корпорация Roshen сообщает о том, что правоохранительные органы Российской Федерации сегодня утром, 1 апреля 2015 года, заблокировали работу на предприятиях компании в Липецке... Кондитерская корпорация Roshen считает, что проведение налоговой проверки в рамках выдвинутой ранее претензии в такой способ является недопустимой и неправомерной», - говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что представители силовых структур без какого-либо предварительного уведомления вторглись на территорию предприятий корпорации в Липецке, а также селах Сенцово и Косыревка в Липецкой области.

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов заблокировали работу на кондитерской фабрике «Рошен» в Липецке. В частности, сообщалось, что предприятие окружили люди в масках, а сотрудники ФСБ проводят обыски на заводе. При этом персонал фабрики не выпускают с территории.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года сотрудники российской полиции заблокировали и захватили помещение Липецкой кондитерской фабрики Roshen, в связи с чем производство было приостановлено. После этого Тверской районный суд Москвы по инициативе российского холдинга «Объединенные кондитеры» возбудил уголовное дело против предприятия Roshen в Российской Федерации, наложив арест на 2,8 млрд рублей, находящихся на счетах компании в РФ, где ей принадлежит три производственных площадки.

Однако уже в апреле прошлого года Roshen сообщила о возобновлении работы своих производственных площадок в Липецкой области.

Вместе с тем, продукция с украинских фабрик Roshen не экспортируется в Россию с августа 2013 года в связи с запретом Роспотребнадзора.