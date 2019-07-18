Украинцы получают работу за рубежом, соглашаясь на худшие условия, чем для местных – эксперт

Недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников нелегалов.

По словам директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, украинцы соглашаются на худшие условия и оплату труда за рубежом, чем местные, что приводит к недовольству локального населения, сообщает "5 канал".

"Они видят – приехали мигранты, а мы не можем найти себе работу, а они находят. Мигранты находят, потому что соглашаются на более низкую зарплату, худшие условия труда и, безусловно, это влияет на конкурентоспособность рабочей силы", – заявила Либанова.

При этом, по словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойникова, самый высокий спрос на рабочую силу в настоящее время наблюдается в Чехии, где зарегистрировано рекордно – около 80% – нелегально работающих украинцев.

"Очень высокий спрос на рабочие руки в Чехии, поэтому работодатели идут на то, чтобы трудоустраивать украинцев даже нелегально. Уровень заработных плат в Чехии где-то процентов на 15-20 выше, чем в Польше, а украинцы хотят зарабатывать как можно больше денег за ограниченный период времени, когда они находятся за рубежом. И как говорится, спрос находит предложение", заявил Воскобойников.

При этом, как указывает телеканал, недавний случай, когда нелегально работающего украинца владелица производства в Польше вывезла умирать, стал показательным в отношении работников нелегалов. Кроме того, указывается, что за нарушение трудовых условий в Польше предусмотрен штраф в размере 30 тысяч злотых (около 1100 Евро, Ред.) для работодателя и до 5 тысяч – для самого нелегального работника.